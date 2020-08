Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erster Etappenerfolg nach Raub in der Oberaue in Jena

Jena (ots)

Wie bereits am Dienstag berichtet, ereignete sich in der Nacht von Montag zu Dienstag, im Bereich der Skaterbahn/Oberaue in Jena, ein schwerer Raub in Verbindung mit einer gefährlichen Körperverletzung. Aufgrund der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten durch die Polizeibeamten, kurz nach der Tat, ein 17-jähriger Syrier und ein 21-Jähriger aus dem Iran als Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Beamten der Kriminalpolizei vollzogen im Laufe des gestrigen Tages die Haftvorführung am Amtsgericht Jena. In beiden Fällen sah es der Richter, nach der Anhörung der Täter, als erwiesen an, dass sowohl Flucht-, als auch Wiederholungsgefahr besteht und ordnete gegen die jungen Männer Untersuchungshaft an. Zudem hat der jüngere von Beiden gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Der 17-Jährige wurde nach seiner Anhörung in die Jugendarrestanstalt Arnstadt verbracht, sein 21-Jähriger Komplize in eine andere Vollzugsanstalt überstellt. Hier warten die Beiden nun auf ihre Verhandlung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell