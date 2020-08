Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 19.08.2020

Weimar (ots)

Ladendieb gestellt

Ein Angestellter eines Supermarktes in Weimar Schöndorf wurde stutzig als er am Dienstagnachmittag in dem Markt einen Mann sah, dessen Korb erst gefüllt war und dann, als er den Bereich der Kassen passierte, einen leeren Einkaufswagen vor sich herschob. Im Gegensatz - nunmehr war sein Rucksack gut gefüllt. Der Mitarbeiter sprach den Mann an und bat ihn seinen Rucksack zu öffnen. In diesem befanden sich die zuvor im Korb gesammelten Nahrungs- und Genussmittel. Ausweispapiere führte der Mann nicht mit sich, wurde aber zusehends aggressiver, so dass durch das Marktpersonal die Polizei verständigt werden musste. Die Polizisten konnten die Identität des Mannes klären. Die gestohlenen Waren im Wert von fast 50 Euro wurden an den Mitarbeiter des Supermarktes übergeben.

Hund im Auto gelassen

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagnachmittag auf den Plan gerufen, als Passanten einen stark hechelnden Hund in einem Auto feststellten, dass auf dem Parkplatz am Hauptfriedhof abgestellt war. Das Fahrzeug konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geöffnet werden und der Hund so ins Freie gelangen. Außer dass er sichtlich erschöpft war, war der Labrador wohlauf. Die Besitzer erschienen kurze Zeit später wieder an ihrem Auto.

Falscher Polizist

Kurioses erfuhren Beamte der Polizei Weimar gestern Abend in Weimar Nord. Sie erhielten die Information, dass ein Mann eine Frau schlagen soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann sich als Kriminalist ausgab und eine Frau zu Boden brachte, weil er davon ausging, dass es sich bei ihr um eine Drogenkonsumentin handelte. Bis zum Eintreffen der 'echten' Polizei konnte die Frau sich allerdings befreien und die Örtlichkeit verlassen. Bisher konnte sie auch noch nicht angetroffen werden, um etwaige Verletzungen in Erfahrung zu bringen. Der selbsternannte Polizist wurde aufgrund seines Verhaltens einem Arzt vorgestellt.

Kellereinbruch

Ein Anwohner in Weimar West stellte am Dienstagabend fest, dass in seinen Keller eingebrochen wurde. Wie sich herausstellte entfernten der oder die unbekannten Einbrecher die Schrauben des Schließbleches und erlangten so ungehindert Zutritt. Aus dem Keller entwendeten sie Werkzeuge und Fahrradteile im Wert von etwa 250 Euro.

