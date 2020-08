Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom Samstag bis Dienstag wurde in vier Kellerparzellen im Ernst-Thälmann-Ring 138 bis 142 in Apolda eingebrochen. Unbekannte Täter beschädigten dabei die Vorhängeschlösser. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 EUR. Auf dem ersten Blick schien jedoch nichts entwendet worden zu sein.

Zwei polizeibekannte Brüder 39 und 44 Jahre alt, konsumierten am Dienstagabend in der Herressener Promenade Alkohol. Dabei gerieten sie in einen Streit, welcher später eskalierte und in einer tätlichen Auseinandersetzung endete. Einer der Brüder verständigte im Anschluss die Polizei. Als diese eintrafen, machten beide widersprüchliche Angaben zum Tathergang. Beide wiesen erhebliche Atemalkoholkonzentrationen in ihrer Atemluft auf.

Ein Pkw Skoda Oktavia, welcher am Dienstagabend ca. 200m vor der Ortslage Kromsdorf die Dorfstraße aus Richtung Weimar kommend befuhr, kollidierte mit einem Fuchs, welcher von links nach rechts die Straße überqueren wollte. Der 18-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das tote Tier konnte vor Ort aufgefunden werden. Am Pkw entstanden nur leichte Schäden.

