Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte zwei Fahrzeuge in Dorndorf-Steudnitz aufgebrochen. Der oder die Täter haben auf bisher unbekannte Weise die Fahrzeuge geöffnet und das Innere durchsucht. Hierbei wurde aus einem Pkw Schuhe und Bekleidung entwendet. Hinweise zu den Tätern gibt es aktuell nicht.

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitskollegen wurde am Montagmittag der Polizei in Kahla bekannt. Ein 37-Jähriger Mann aus Afghanistan und sein 26-Jähriger Arbeitskollege, ebenfalls afghanischer Herkunft, gerieten aus unbekannten Gründen, auf dem Weg zur Arbeit, in Streit. Der 37-Jährige bedrohte seinen Kollegen fortfolgend mit dem Tode und beleidigte ihn. Weiterhin versuchte er ihn mit einem abgebrochenen Flaschenhals zu verletzten, was allerdings nicht gelang. Daraufhin schlug der 26-Jährige dem Älteren mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt.

Zwei E-Bikes, samt Ladestation und ein Akku mit Ladegerät für einen Rasenmäher wurden in Bad Klosterlausnitz aus einem Heizungsraum entwendet. Aufgrund Straßenbauarbeiten konnte das, normalerweise umfriedete, Grundstück offen begangen werden. So erlangten die unbekannten Täter Zutritt zum Objekt und konnte das Beutegut in ihren Besitz bringen. Am Montagmorgen stellte der Eigentümer das Fehlen der Räder fest und informierte unmittelbar die Polizei. Hinweise auf die Täter gibt es aktuell nicht.

