Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In insgesamt vier Gartenlauben, in der Kleingartenanlage "An der Feldscheune" in Jena, sind Unbekannte übers Wochenende eingebrochen. Dies wurde der Polizei am Montagmorgen mitgeteilt. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse Gegenstände, u.a. DVD-Player, elektr. Gartengeräte und TV-Geräte, im Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten.

In der Oberaue in Jena kam es gestern Nacht zu einem Raub. Gegen 23:00 Uhr begab sich die fünfköpfige-Tätergruppierung zu einer Gruppe von vier Personen, nahe der Skaterbahn und sprachen diese an, ob denn Interesse besteht Betäubungsmittel zu kaufen. Als die vier Personen ablehnten, entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Gruppen, welche dann in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Hierbei wurde ein 21-Jähriger von zwei Personen gezielt mit einer Bierflasche angegriffen und gleichzeitig wurde versucht seine Bauchtasche zu entreißen. Währenddessen wurde ein weiterer Rucksack unbemerkt entwendet und ein Fahrrad, welches sich ebenfalls am Tatort befand umgetreten und dadurch beschädigt. Die Geschädigten mussten medizinisch versorgt werden. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Täter wenig später aufgegriffen werden. Ein 17- und ein 21-Jähriger wurden vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell