Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Einem Autotransporter, welcher am Montagvormittag aus Richtung Erfurter Straße an der Ampelkreuzung nach links abbiegen wollte, war ein Weiterfahren nicht möglich, da ein Sattelzug, welcher in der Straße An der Goethebrücke in der Linksabbiegespur verkehrsbedingt stand die Weiterfahrt aufgrund der Fahrzeuggröße verhinderte. Der Sattelzug wollte dem Autotransporter nun Platz verschaffen, rangierte etwas nach rechts und übersah dabei einen in der Rechtsabbiegespur verkehrsbedingt stehenden Pkw Ford Fiesta. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei der Fiesta fast über die gesamte linke Fahrzeugseite eingedellt wurde. Der Schaden am Pkw Fiesta wird mit 3000 EUR beziffert. Am Sattelzug entstanden vorn rechts Lackkratzer in Höhe von 300 EUR.

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Montagnachmittag die Glockengießereistraße in Apolda. Da ein Fahrzeug parkend ihre Weiterfahrt verhinderte, hupte sie um den Fahrer ausfindig zu machen. Daraufhin beleidigten zwei unbeteiligte junge Männer die Fahrerin obszön und drohten ihr Schläge an. Die 53-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten die beiden polizeibekannten Täter namentlich ermitteln.

Offensichtlich wurden unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 12. bis 17.08.2020 beim Einbrechen in ein Einfamilienhaus in Denstedt, in der Karl-Marx-Straße gestört, sodass es beim Einbruchsversuch blieb. Die Eigentümerin stellte frische Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Die Schadenshöhe wird auf ca. 50 EUR geschätzt.

Ein Reh, welches in den frühen Montagmorgenstunden die Fahrbahn zwischen Weichau und Großheringen von rechts kommend überqueren wollte kollidierte mit einem PKW Hyundai, welcher in Richtung Großheringen unterwegs war. Der 55-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstanden Schäden in Höhe von 3500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell