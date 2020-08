Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Während eines Einsatzes von Beamten des Kriminaldauerdienstes am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, auf dem Engelplatz in Jena, wurde der zivile Einsatzbus, durch unbekannte Täter, mit mehreren Schmierereien versehen. Während die eingesetzten Kräfte mit der Bergung des Leichnam einer jungen Frau, im Beisein ihrer Angehörigen, beschäftigt waren, nutzten der oder die Täter diesen Zeitraum und brachten polizeiverachtende Schriftzüge mit rosafarbener Farbe am Pkw an. Glücklicherweise blieb das Fahrzeug des Bestattungsunternehmens, welches direkt hinter dem angegriffenen Fahrzeug abgeparkt war, hiervon verschont.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben können, werden dringend gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

