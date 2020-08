Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag trafen am Salvador-Allende-Platz in Jena zwei Gruppierungen aufeinander. Anfangs duellierten sich die beiden Gruppen noch verbal, was im Laufe kürzester Zeit jedoch umschlug. Zwei Personen im Alter von 25 Jahren gingen aufeinander los. Während der eine junge Mann angab, mittels einem Stein auf den Kopf geschlagen worden zu sein, behauptete der andere, dass er mit einer Flasche attackiert wurde, woraufhin er sich lediglich zur Wehr setzte. Die genauen Umstände müssen nun ausermittelt werden. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

