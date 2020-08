LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

In Dorndorf-Steudnitz haben Unbekannte einen Bauwagen beschädigt. Dies wurde am Sonntagabend der Polizei gemeldet. Der oder die Täter brachen die Tür des Bauwagens, welcher am Spielplatz nahe der Feuerwehr abgestellt wurde, auf und warfen das Mobiliar nach draußen, wodurch dieses teilweise beschädigt wurde. Weiterhin haben die Unbekannten den Wagen mit nicht erkennbaren Schriftzügen beschmiert.

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es Sonntagabend in Eisenberg an der Anschlussstelle zur Autobahn. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin kam aus Richtung Eisenberg auf der B7 gefahren und beabsichtige nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung München aufzufahren. Hierbei beachtete sie eine entgegenkommende 35-Jährige nicht, die mit ihrem Citroen aus Richtung Hainspitz in Richtung Eisenberg unterwegs gewesen ist. Bei dem Zusammenstoß wurde die Citroen-Fahrerin leicht verletzt. Die beiden Kinder, welche sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, blieben glücklicherweise unbeschadet. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden, sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

