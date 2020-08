LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Im Zeitraum vom Freitagmittag bis Sonntagmittag wurde bei einem Renault Kangoo, welcher auf dem Parkplatz am Bahnhof von Bad Sulza parkte, mittels unbekannten Gegenstand die hintere linke Scheibe eingeschlagen. Aus dem Inneren wurden ein Armeerucksack, eine Koppeltragehilfe, eine Campingaxt sowie eine Multitasche im Gesamtwert von 200 EUR entwendet. Am PKW entstand ein Schaden von 400 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

Der Heckscheibenwischer eines PKW Nissan Almera wurde durch einen unbekannten Täter am Sonntag abgebrochen. Das Fahrzeug parkte in der Leutloffstraße auf dem Parkplatz gegenüber der Schwimmhalle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 100 EUR. Ein Zeuge konnte den Täter beobachten, wie er nach der Tat in Richtung Stadtzentrum lief.

Am Sonntagmorgen wurde ein schwarzer PKW Ford Mondeo in der Adolf-Aber-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 65-jährige Fahrer wies bei einer Atemprobe einen Wert von 1,14 Promille auf. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Zu einem Wildunfall kam es am Montagmorgen auf der B 87 in Fahrtrichtung Apolda. Ca. 300 m vor der Gaststätte zur Poche überquerte ein Reh von links kommend die Fahrbahn. Eine 60-jährige Fahrerin eines Opel Astra konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Aufgrund des eingeleiteten Bremsvorgangs war der Aufprall gering, sodass keine sichtbaren Schäden verursacht wurden. Lediglich etwas Fell wurde im Frontbereich des Fahrzeuges sichergestellt.

