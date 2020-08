Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.08.2020

Weimar (ots)

Zeugen gesucht

Am Freitagabend gegen 17:50 Uhr kam es auf dem Goetheplatz vor dem "Mon ami" in Weimar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wollten drei unbekannte Jugendliche, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand dem linken Klientel zuzuordnen sind, auf einen anderen Jugendlichen losgehen. Diesen Angriff versuchten zwei Freunde des jungen Mannes sowie ein Passant zu verhindern. Dabei gingen die Täter nun auf diese mittels Schlägen los und warfen eine Bierflasche auf den Passanten. Hierbei wurden die drei Helfenden leicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die drei Täter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten die Täter nach ihrer Tat ins Atrium Weimar geflüchtet sein. Bei diesen soll es sich um Heranwachsende im Alter von 16-25 Jahren handeln, die circa 1,70 -1,80 m groß sind. Auffällig sind ihre grün, gelb und rot gefärbten Haare, die bei mindestens Einem zu einem Irokesenhaarschnitt frisiert waren. Wer Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter 03643/8820 bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Randlierer gestellt

Am frühen Freitagmorgen im Zeitraum zwischen 05:45 Uhr und 06:45 Uhr randlierten sechs Personen im Stadtgebiet von Weimar. Hierbei beschädigten sie vier Fahrzeuge sowie einen Zaun in der Richard-Wagner-Straße, der Thomas-Müntzer-Straße und der Windmühlenstraße. Vier der sechs Täter konnten durch die Polizei noch im Nahbereich festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000,00 EUR. Weiterhin entwendeten die Täter ein Kindertretrad vom einem Grundstück, welches später an die Eigentümer zurückgegeben werden konnte. Die jungen Männer im Alter von 22 bis 25 Jahren erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl. Wer Hinweise zur Tat bzw. zu den noch unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter 03643/8820 bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Einbruch in Vereinshaus

Im Zeitraum vom 01.08.2020 bis 15.08.2020 drangen Unbekannte gewaltsam in einen Lagerraum in Magdala ein. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug wurde ein Fensterladen aufgebrochen, wodurch der/die Täter in das Objekt eindrangen. Die Räumlichkeit wurde durchwühlt, jedoch wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Der/die Täter verließen das Objekt, indem sie die Eingangstür von innen auftraten. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von circa 500,00 EUR. Es wurde Anzeige wegen versuchtem besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet.

Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen vom 13.08.2020 auf den 14.08.2020 in mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in Magdala ein. Zunächst entfernten die Täter mehrere Zaunslatten und drangen so in das umzäunte Gelände ein. Mit einem Brechwerkzeug hebelten sie vier Gartenhäsuchen auf. Weiterhin wurde in einem angrenzenden separaten Garten, das dort befindliche Häuschen aufgebrochen. Durch die Gewalteinwirkung entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Rasenmäherakku sowie ein Ladegerät entwednet, deren Wert sich auf circa 50,00 EUR beläuft. Es wurde Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet.

Schmierereien

Unbekannte besprühten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Hauswand am Busbahnhof in Weimar. Der/die Täter brachten insgesamt vier Graffiti in orange und blauer Sprühfarbe auf. Die Reinigung der Fassade wird sich auf circa 400,00 EUR belaufen.

Fahrzeugbrand

Freitagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug auf die Landstraße 1056 gerufen. Die Ausgangsmeldung konnte vor Ort bestätigt und der noch brennende Ford Granada durch die Feuerwehr gelöscht werden. Fahrzeugführer und Beifahrerin hatten sich bereits beim Entzünden des Pkw`s aus diesem gerettet, wodurch sie unverletzt blieben. Es stellte sich heraus, dass die 35-Jährige Fahrzeugführerin die Landstraße in Richtung BAB Anschlusstelle A4 fuhr, als plötzlich der Motor ausging. Beim Neustarten des Fahrzeuges entzündete sich plötzlich aufgrund eines technischen Defektes der Motorraum. Durch dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000,00 EUR am Pkw. Die Straße war für circa eine Stunde voll gesperrt.

Ampel umgefahren

Am Nachmittag des 15.08.2020 ereignete sich ein Verkehrsunfall durch eine Kollision mit einer Ampel in Weimar. Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Humboldtstraße und wollte an der Kreuzung zur Trierer Straße nach links abbiegen. Da die Ampel für ihn bereits schon länger grün zeigte, beschleunigte er sein Fahrzeug, um die Grünphase noch zu schaffen. Aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit und der regennassen Fahrbahn kam er während des Abbiegens nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Fußgängerampel. Der entstandene Sachschaden an Ampel und Pkw beläuft sich auf circa 6.000,00 EUR. Verletzt wurde niemand.

Rauschgift beschlagnahmt

Freitag gegen 13:30 Uhr kontrollierten Beamte einen 40-Jährigen in Weimar-West. Bei der Personenkontrolle wurden Betäubungsmittel in Form eines Joint`s und einer geringen Menge an Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Probefahrt mit Folgen

Am frühen Abend des 14.08.2020 wurde der Polizei ein gerade stattfindender mutmaßlicher Fahrzeugdiebstahl in Weimar Schöndorf gemeldet. Vor Ort eingetroffen, stellte sich die Situation jedoch ganz anders dar. Ein 36-jähriger wollte einen Pkw Citroen kaufen. Da er diesen zunächst testen wollte, lies er den Pkw mit Hilfe eines anderen Fahrzeuges fremdstarten. Anschließend stieg er in den Pkw und versuchte los zu fahren. Er ließ den Wagen jedoch "absaufen" und rollte deswegen nur ein wenig nach vorne. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 36-jährigen einen Wert von 2,80 Promille. Weiterhin wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Pkw auch keine gültige Haftpflichtversicherung besitzt. Damit war die Probefahrt beendet und der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme gebeten. Es wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Schlangenlinien gefahren

Samstagabend wurde die Polizei über ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug im Bereich der Ortslage Nohra informiert. Der VW Golf konnte kurz darauf durch die Polizei gestoppt werden. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass er sichtlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest vor Ort war dem jungen Mann nicht möglich. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt sowie sein Führerschein beschlagnahmt. Anschließend wurde er zur Blutentnahme gebeten. Der 25-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

alkoholisierter Radfahrer

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr kontrollierten Beamte in Weimar nahe des Goetheplatzes einen 40-jährigen Radfahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,75 Promille. Damit war seine Fahrt beendet. Nachdem er sein Fahrrad vor Ort sicherte, wurde er ins Klinikum zur Blutentnahme verbracht. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

