LPI-J: Pressemeldung Inspektionsdienst Jena 16.08.2020

Räuberischer Diebstahl Am Freitag, den 14.08.2020 gegen 12:00 Uhr stellte der 36-jährige Mitarbeiter in einem Supermarkt im Bereich Jena-Nord einen Ladendieb. Als der Mitarbeiter diesen ansprach, übergab der Ladendieb den Rucksack mit dem Beutegut seiner Begleitperson. Der Mitarbeiter versuchte dies zu verhindern, wurde aber durch den ersten Täter davon abgehalten. Beide Täter flüchteten daraufhin mit dem Beutegut. Der erste Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, europäischer Phänotyp, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kräftige Statur, sehr kurze Haare, Tätowierung am rechten Arm, Bekleidung: weißes Muskelshirt mit Aufdruck Chicago Bulls-Logo, schwarze kurze Hose, schwarzes Basecap, dunkle Badeschlappen und Socken. Die Beschreibung des zweiten Täters: männlich, europäischer Phänotyp, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart, Bekleidung: weiß-braunes Poloshirt. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

Trickbetrug Am 14.08.2020 erhielt ein 85-jähriger Geschädigter den Anruf eines Betrügers. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und wollte unter Schilderung eines erfundenen polizeilichen Sachverhaltes personenbezogene Daten des Geschädigtenerfragen. Glücklicherweise erkannte der Geschädigte schnell, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt und beendete den Anruf.

Körperverletzung Am 15.08.2020 gegen 22:30 Uhr wurde aus dem Jenaer Innenstadtbereich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gemeldet, die aber bereits den Ort der Auseinandersetzung verlassen hatten. Der Mitteiler verlor die beiden Personen aus den Augen und auch die eingesetzten Polizeibeamten konnten diese im Nahbereich nicht mehr antreffen. Die Auseinandersetzung hatte sich zwischen zwei Männern zugetragen. Einer der Männer war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Sein Kontrahent war dunkel gekleidet. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

Verkehrsunfallflucht Am 14.08.2020 um 15:00 Uhr ereignete sich in der Dornburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrrädern. Der Fahrradfahrer, der den Unfall verursacht hatte, verließ den Unfallort nach dem Zusammenstoß ohne seine Personalien anzugeben. Der andere Fahrradfahrer hatte sich bei der Kollision leicht verletzt und brachte den Fall entsprechend zur Anzeige. Der flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80-1,90 m groß, ca. 25 Jahre alt, schlanke Statur, braune kurze Haare. Zu Bekleidung und Fahrrad gibt es bislang keine Informationen. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

