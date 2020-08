Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche

Kahla (ots)

Im Zeitraum vom 12.08.2020 bis 14.08.2020 brachen unbekannte Täter in mehrere Keller eines Wohnblockes in Kahla, Am Langen Bürgel, ein. Dabei wurde ein hochwertiges E-Bike, Farbe schwarz, entwendet. Hersteller des E-Bikes ist die Fa. Fischer. Weiteres Beutegut ist bis jetzt allerdings nicht bekannt geworden.

