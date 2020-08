Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 14.08.2020, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 16.08.2020, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am 15.08.2020, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Apolda ohne Verletzte. Die Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Stegmannstraße stadtauswärts und wollte an der Ampelkreuzung geradeaus in die Dammstraße weiter fahren. Gleichzeitig befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Robert-Koch-Straße stadtauswärts. Die Lichtzeichenanlage der Ampelkreuzung war zum Unfallzeitpunkt ausgefallen. Die Fahrerin des Pkw Opel missachtete den laut Beschilderung vorfahrtberechtigten Pkw VW und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werde. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Flüssigkeiten abgebunden.

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht vom 13.08.20 zum 14.08.20 warfen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in Apolda, in der Friedrich-Engels-Straße, parkenden Pkw VW ein und entwendeten aus dem Fahrzeug einen Rucksack.

Unbekannte beschädigten zwischen dem 13.08.2020 und 15.08.2020 einen Pkw, welcher auf dem Parkplatz Hugo-Ruppe-Platz in Apolda am Bahnhof parkte, indem die Heckscheibe mit Steinen eingeworfen wurde.

In der Nacht von Freitag zu Samstag entwendeten Unbekannte von einem in Apolda, in der Rudolf-Breitscheid-Straße, parkenden Pkw Audi die hintere Kennzeichentafel.

In der gleichen Nacht brachen unbekannte Täter in ein Vereinsgebäude in Apolda, Ortsteil Herressen, in der Apoldaer Straße, ein. Hier richteten sie Sachschaden an und entwendeten eine größere Menge Getränke sowie Elektrowerkzeuge u.a.

Zeugen, welche Hinweise zu den o.g. Sachverhalten tätigen können, melden sich bitte in der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/5410.

