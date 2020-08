Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 14.08.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, den 13.08.2020, ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Steubenstraße in Weimar. Ein 31-jähriger Radfahrer befuhr die Steubenstraße aus Richtung Lisztstraße und wollte an der Einmündung Gropiusstraße geradeaus weiterfahren. Auf der Linksabbiegerspur in Richtung Gropiusstraße warteten bereits mehrere Fahrzeug an der roten Ampel. Da die Ampel für den 31-Jährigen grün anzeigte, beabsichtigte er seine Fahrt in Richtung Steuebenstraße auf seiner Spur fortzusetzen, als plötzlich von links zwischen den stehenden Fahrzeugen eine 25-jährige Fußgängerin auf seine Fahrbahn trat. In der Folge kam es zur Kollision zwischen Radfahrer und Fußgängerin, wodurch Beide zu Fall kamen und sich leicht verletzten. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die 25-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Baden verboten

Am frühen Donnerstagnachmittag stellten Beamte wieder einmal zwei Personen, welche sich unbefugt auf dem Gelände der Sandgrube in Schwarza aufhielten, fest. Das Gelände mit seinem Baggersee verführt bereits seit einiger Zeit Personen dazu in das kühle Nass einzutauchen. Trotz zahlreicher Verbots- und Hinweisschilder begeben sich immer wieder Personen auf das Gelände. Wie auch in den vergangenen Einsätzen wurden die Personen des Geländes verwiesen und Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Ladendieb gestellt

Donnerstagabend wurde ein 34-Jähriger Ladendieb im Rewe-Markt in Weimar-Schöndorf durch Mitarbeiter gestellt. Es stellte sich heraus, dass der Mann Lebensmittel im Gesamtwert von sechs Euro in seinen Rucksack steckte und anschließend versuchte den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Mann wurde am Verlassen des Marktes gehindert und der Polizei übergeben. Neben einem Hausverbot erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Diebstahls

Cannabispflanzen gefunden

Während der Realisierung eines Haftbefehls am Donnerstagabend in Weimar wurden bei dem Betroffenen drei Cannabispflanzen, welche in dessen Wohnung standen, aufgefunden. Die Cannabispflanzen wurden beschlagnahmt. Im Rahmen der Vollstreckung beleidigte der Betroffene die eingesetzten Beamten außerdem mehrfach. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes sowie eine Anzeige wegen Beleidigung.

Kleinbrand

Am späten Donnerstagabend teilte die Feuerwehr der Polizei Weimar einen Heckenbrand im Possendorfer Weg in Weimar mit. Beschädigt wurden eine ca. 15 Meter lange Hecke mit dazugehörigem Maschendrahtzaun sowie ein am Zaun angebrachtes Werbeplakat. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Unbekannt wurde aufgenommen.

