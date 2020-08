Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Stadtroda (ots)

In der Nacht vom 12.08.2020 zum 13.08.2020 wurden in Stadtroda zwei Skulpturen mit schwarzer Farbe beschmiert. Es handelte sich dabei um Skulpturen, die am sogenannten Skulpturenweg "Im Lohmholz " aufgestellt sind. Die Polzei bittet dringend um Zeugenhinweise, wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen hat.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

