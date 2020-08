Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Mittwoch früh wurde festgestellt, dass unbekannte Täter von einer Baustelle in Schöngleina zwei Flaschenrüttler entwendeten. Die Maschinen waren auf der frei zugänglichen Baustelle abgestellt und es befanden sich jeweils ca. ca. drei Meter Schlauch sowie zehn Meter Elektrokabel daran. Der Stehlwert beträgt insgesamt ca. 1400,- Euro. Sachschaden entstand keiner. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428-640 entgegen genommen.

In Golmsdorf grub sich am späten Mittwochnachmittag ein Hund aus einem umzäunten Garten ins Freie und begab sich auf ein anderes Grundstück, da sich dort eine Katze befand. Um ihre Katze vor dem Hund zu schützen, wollte die Katzenhalterin den Hund aus ihrem Garten geleiten. Bei diesem Vorhaben jedoch biss der Hund zu, sodass sich die Dame am Arm verletzte. Durch den hinzugeeilten Hundehalter konnte die Situation entspannt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde trotz dessen eingeleitet.

