Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 13.08.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 12.08.2020 gegen 13:40 Uhr befuhr ein Krad-Fahrer die B 7 aus Richtung Schwanseestraße kommend, mit der Absicht, am Überflieger nach links in Richtung Erfurter Straße abzubiegen. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet er mit dem Motorrad auf den unbefestigten Seitenstreifen, stürzte und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde im Klinikum ambulant behandelt.Das Motorrad wurde leicht beschädigt.

Unfallflucht

Am 12.08.2020 gegen 16:15 Uhr parkten zwei Pkw in der Landhausallee auf dem Gelände der DEKRA. Ein Pkw-Fahrer wollte aus der Parklücke ausfahren, setzte zurück und stieß gegen das hinter ihm stehende Fahrzeug. Im Anschluss verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Da das Kennzeichen des Verursachers aufgrund von Zeugenaussagen bekannt war, konnte dieser an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es wurde Anzeige wegen Unfallflucht erstattet.

Unfallflucht

Am 12.08.2020 gegen 17:45 Uhr stellte ein Pkw-Fahrer einen Unfallschaden an seinem in der Hufelandstraße ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug fest.Ein Pkw, welcher gegen 16:30 Uhr noch hinter seinem Fahrzeug stand, parkte jetzt zwei Parklücken weiter. Dieser wies Schäden auf, welche denen an seinen Pkw verursachten Beschädigungen zugeordnet werden konnten. Auch hier wurde Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen.

Verkehrsunfall

Am 12.08.2020 gegen 14:30 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Kleinschwabhausen kommend in Richtung Isserstedt. Eine Pkw-Fahrerin kam aus der Straße "Am Seewege" in Großschwabhausen und hatte die Absicht, nach rechts auf die Isserstedter Straße aufzufahren. Hierbei übersah sie den Vorfahrtsberechtigten Pkw und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Trunkenheit

Am 12.08.2020 gegen 23:45 Uhr wurde in der Buttelstedter Straße ein Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

