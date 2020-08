Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei einer ansässigen Firma kam es am Dienstagmittag in Kahla. Zwei Mitarbeiter gerieten im Treppenhaus in Streit, welche dann in einer Schlägerei gipfelte. Ohne erkennbaren Grund gingen die Beiden aufeinander los. Beide Beteiligten schweigen und machen keinerlei Angaben zum Tatgeschehen. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden beide Männer leicht verletzt.

Aufgrund einer scheinbaren Materialermüdung ist gestern in Silbitz ein Schmelzofen ausgelaufen. Aufgrund der auslaufenden Schmelze, welche aber in einer Wanne aufgefangen wurde, ist ein Sachschaden von geschätzt 40.000 Euro entstanden. Fremdeinwirkung kann in diesem Fall ausgeschlossen werden.

In Golmsdorf kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Ford von Kunitz in Richtung Golmsdorf, als er auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links abkommt und auf die Leitplanke auffährt, wo er hängen blieb. Bei dem Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum gebracht.

