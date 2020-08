Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In der Waldstraße in Jena wurden durch unbekannte zwei Gärten angegriffen. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagmittag auf unbekannte Weise Zutritt zu den Grundstücken. Hier hebelten sie die Schlösser zu den Lauben auf, durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten diverse Gegenstände, unter anderem Solartechnik, im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Im Anschluss konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

Ein 37-Jähriger wurde am Dienstagmittag beim Diebstahl am Salvador-Allende-Platz in Jena erwischt. Der Ladendetektiv einer Drogeriekette beobachtete den jungen Mann, wie dieser einen Kulturbeutel, im Wert von etwa zehn Euro, in einer selbstgebauten mitgeführten Tasche verstauen wollte, um die Beute unbemerkt zu entwenden. Bei der Durchsuchung der Person nach weiteren Diebesgut konnte ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden. Der 37-Jährige gab an, dass er diesen vor vier Tagen gefunden habe und einfach bei sich behielt. Nun muss er sich nicht nur wegen Diebstahl, sondern auch wegen Fundunterschlagung verantworten. Und weil ihm das scheinbar noch nicht reichte, wurde er knapp zwei Stunden später bei einer erneuten Diebstahlshandlung ertappt. Diesmal versuchte er "sein Glück" in einem Baumarkt in Jena-Lobeda. Doch auch hier wurde er bei seiner Handlung beobachtet. Als die eingesetzten Beamten den Mann erneut durchsuchten, musste sie feststellen, dass er noch weiteres Diebesgut bei sich trug. Dies hat er scheinbar zuvor aus einem Elektromarkt gestohlen. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen, da nun ein Haftantrag seitens der Staatsanwaltschaft geprüft wird.

In der Blumenstraße in Jena ist am Dienstabend ein Fahrradfahrer mit einem abgeparkten Fahrzeug kollidiert. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah der Mann den Pkw, stößt mit diesem zusammen und kommt zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Am Fahrrad und an dem Opel entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell