LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 12.08.2020

Verkehrsunfall

Am 11.08.2020 gegen 17:55 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Marstallstraße in Richtung Burgplatz. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus der Vorwerksgasse kommenden Pkw. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro.Personen wurden nicht verletzt.

Unfallflucht

Am 11.08.2020 gegen 12:10 Uhr wurde durch Zeugen am Hospitalgraben beobachtet, wie ein Pkw-Fahrer beim Einparkvorgang mehrfach gegen ein anderes parkendes Fahrzeug stieß. Im Anschluss hinterließ er einen Zettel am beschädigten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, erschien auch der Verursacher. Auf den Unfall angesprochen, äußerte der Fahrer, von einem Zusammenstoß nichts bemerkt zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen den Verursacher wurde eine Anzeige wegen unerlaubter Entfernung von Unfallort aufgenommen.

Unfallflucht

Am 11.08.2020 gegen 19:30 teilt ein Pkw-Fahrer mit, dass sein Fahrzeug auf dem Parkplatz 3 der Zentralklinik Bad Berka beschädigt wurde. Die eintreffenden Beamten konnten an seinem Fahrzeug grünen Fremdlack feststellen. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden.

Diebstahl

Im Tatzeitraum vom 10.08.2020, 10:00 Uhr bis 11.08.2020, 15:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter die Radkappen (vier Stück) von einem in der Parkstraße in Bad Berka abgestellten Pkw entwendet. Hinweise zum Täter liegen derzeit nicht vor. Wert des Diebesgutes ca. 200 Euro.

Graffiti

Eine Streife der Polizeiinspektion Weimar stellte am 11.08.2020 fest, dass durch unbekannte Täter sowohl der Brunnen am Wielandplatz als auch die angrenzende Mauer eines Geschäftes Steuben- Ecke Amalienstraße durch mehrere große Graffiti (10x0,7m ;1,5x1,5m, 2x1,2 m, 70 cm x 30 cm und 80 cm x 1 Meter) mittels rosa Farbe verunstaltet wurden. Durch eine Zeugin konnte der Tatzeitraum auf den 10.08.2020, 11:00 Uhr bis zum 11.08.2020, 12:00 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei-Inspektion Weimar und der Rufnummer (03643) 882-0 zu melden.

Tierschutzgesetz

Am 11.08.2020 gegen 17:15 Uhr wurde die Weimarer Polizei durch eine Bürgerin davon in Kenntnis gesetzt, dass am Ufer der Ilm, zwischen Stedten und Kranichfeld, der Kadaver eines jungen Biebers aufgefunden wurde. Dieser wies offenbar mehrere Einschusslöcher im Brustbereich auf. Ein Jäger, welcher ebenfalls am Fundort eintraf, bestätigte den Sachverhalt. Durch die von der Polizei verständigte Amtstierärztin wurde festgelegt, dass das Tier zum Veterinäramt nach Weimar verbracht und untersucht wird. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde gefertigt.

