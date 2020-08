Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 08.08. bis 12.08. wurden insgesamt sieben Graffitis an der Katholischen Kirche "St. Johannes Evangelist" in Bad Sulza festgestellt, welche hauptsächlich zwischen den Kirchenfenstern auf das Mauerwerk mit schwarzer Farbe aufgesprüht wurden. Unteranderem wurde mehrfach der Schriftzug "1UP" benutzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

Ein 82-jähriger Fahrer eines PKW Skoda Roomster kam am Montag in der Oßmannstedter Straße in Liebstedt nach rechts von der Straße ab und prallte hier gegen das Regenfallrohr einer Scheune. Danach verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Das Fallrohr wurde bis in einer Höhe von 6 m abgerissen. Es entstand ein Schaden von ca. 800 EUR. Bei der Besichtigung des Verursacherfahrzeuges wurden vorn rechts Schäden in Höhe von 2000 EUR festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell