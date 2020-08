Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 52-Jähriger wurde am Montagabend in Hermsdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit seinem Audi unterwegs, als ihn die eingesetzten Beamten kontrollierten. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,15 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Ohne Führerschein, ohne Kennzeichen und ohne Pflichtversicherung fuhr ein 20-Jähriger in der Nacht von Montag zu Dienstag in Petersberg umher. Eine Zeugin verständigte die Polizei, weil sie durch den Fahrzeugführer fast umgefahren wurde. Der 20-jährige hat den Ford erst kürzlich erworben und wollte ihn scheinbar auf Herz und Nieren testen. Allerdings hat die Probefahrt ein jähes Ende gefunden, da der Pkw Kraftstoff verlor und das Auto nicht mehr fahrbereit war. Nun hat der junge Mann nicht nur kein Auto mehr, sondern zudem noch ein Strafverfahren am Hals.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell