Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am Montagmittag kam es in der Closewitzer Straße in Jena zu einem Wohnungsbrand. Die 92-Jährige Eigentümerin bereitete sich etwas zu Essen zu und verließ kurzzeitig den Küchenbereich. In diesem Moment fing der Herdbereich Feuer. Ihr 78-jähriger Nachbar, der in seiner Wohnung den Rauchmelder wahrnahm, betrat die Wohnung, um die 92-jährige Bewohnerin zu retten. Hierbei erlitt dieser ein Rauchgasvergiftung. Auch die ältere Dame wurde mit verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Andere Wohneinheiten wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, sodass keine weiteren Personen evakuiert werden mussten und kein größerer Sachschaden entstanden ist.

Weil es keinen Finderlohn geben sollte, geriet eine Übergabe etwas außer Kontrolle. Ein 22-Jähriger hatte sein Handy in der Straßenbahn liegen gelassen, welches aber durch zwei junge Männer aufgefunden wurde und an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden sollte. Folglich hat man sich auf einen Treffpunkt im Stadtgebiet Jena am Montagmittag geeinigt. Die beiden Finder sind davon ausgegangen, dass es für ihre Ehrlichkeit auch eine Belohnung gibt, was der 22-Jährige allerdings verneinte. Daraufhin wollten die beiden jungen Männer, inclusive dem gefundenen Handy, von dannen ziehen. Der Verlierer hielt daraufhin einen der Beiden fest, um das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Das missfiel den jungen Männern und sie traten den 22-Jährigen, wodurch dieser leichte Schmerzen erlitt. Nun erwartet sie als "Belohnung" eine Anzeige wegen Körperverletzung.

