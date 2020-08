Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.08.2020

Weimar (ots)

Unfallflucht

Am 10.08.2020 gegen 14:45 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wiein der Asbachstraße ein parkender Pkw durch einen vorbeifahrenden Trans-porter beschädigt wurde. Dessen Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber durch Zeugenaussagen und Ermitt-lungen bekannt gemacht werden. Es wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Diebstahl

In der Zeit vom 07.08.2020, 16:00 Uhr bis zum 10.08.2020, 06:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Magdala abgestellten Audi A6 im Wert von 52.000 Euro. Die Aufnahmen der Videoüberwachung zeigen am 08.08.2020 gegen 00:00 Uhr einen mit zwei Personen besetzten, schwarzen Audi, welcher den Parkplatz verließ. Hinweise zum Verbleib des Pkw liegen derzeit nicht vor, dieser wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Diebstahl

Im Tatzeitraum vom 07.08.2020, 13:30 Uhr bis 10.08.2020, 07:00 Uhr betraten unbekannte Täter eine Baustelle, welche sich derzeit zwischen dem real-Markt Süßenborn und einem dort ansässigen Solarpark befindet. Um in einen dort abgestellten Baucontainer zu gelangen, fuhren sie einen Radlader beiseite und entfernten das Vorhängeschloß des Containers.In der weiteren Folge entwendeten sie u.a. einen Benzinstemmhammer, eine Tauchpumpe sowie mehrere Kanister Dieselkraftstoff. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Enkeltrick (im Versuch)

Am 10.08.2020, gegen 15:45 Uhr teilt eine Anruferin mit, daß sie gerade zu Besuch bei ihrer 90-jährigen Schwiegermutter in Lengefeld ist. Soeben sei ein Anruf eingegangen, bei welchem sich der Anrufer als der Enkel der betagten Dame ausgab. Der Mann gab vor, einen Unfall gehabt zu haben und um ein Fahrverbot abzuwenden, nun dringend 23.000 Euro bräuchte. Da die Dame dies merkwürdig fand, sagte sie dem Anrufer, daß sie die Polizei informieren werde. Daraufhin wurde das Gespräch durch den vermeintlichen Enkel beendet.

Am 10.08.2020 gegen 16:25 Uhr gab sich ebenfalls ein unbekannter männlicher Anrufer bei einer 84-jähringen Frau aus Taubach als Enkel aus. Auf die Frage, welcher Enkel er denn sei, antwortete der Anrufer "na Dein ältester Enkel, daß mußt Du doch wissen". Da die clevere Dame einen Enkeltrick vermutete, beendete sie das Gespräch und informierte die Polizei

