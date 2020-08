LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte Täter brachen ein Vorhängeschloss eines Tores zur Zufahrtsstraße der Küchelgrube aus Richtung Auenstraße im Zeitraum von Freitag auf Montag auf. Danach wurden mehrere alte Schalungsbretter vor dem Gelände einer Entsorgungsfirma illegal abgelegt. Der Schaden am Vorhängeschloss wird mit 40 EUR angegeben. Die Schadenshöhe, welcher durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Baustoffe entsteht, ist bisher noch nicht bekannt.

Zum wiederholten Male war ein Imbiss in der Jenaer Straße von Samstag zum Montag Ziel eines Diebes. Von einer verschlossenen Gitterbox, welche im überdachten Außenbereich des Imbisses steht, wurde die Abdeckplatte entfernt. Der Täter griff von oben zwischen den Spalt und konnte so den unverschlossenen Kühlschrank ein Stück weit öffnen. Durch diesen Spalt entwendete der Dieb aus den oberen Fächern des Kühlschrankes Getränke im Wert von 70 EUR.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmittag in der Unteren Marktstraße in Bad Sulza. Eine 62-jährige Fahrerin eines Pkw Ford parkte aus einer Parklücke aus und übersah dabei einen Pkw VW, welcher sich bereits im fließenden Verkehr befand. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

