Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine 21-jährige Opel-Fahrerin meldete am Sonntagvormittag eine Sachbeschädigung an ihrem Pkw. Die junge Frau parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß im Spitzweidenweg ab. Als sie am Sonntag dann zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte gegen den linken Außenspiegel schlugen, sodass dieser anklappte und das Außengehäuse zu Boden fiel. Des Weiteren zerkratzten der oder die Täter den Lack von der Fahrertür bis zum hinteren linken Stoßfänger.

Weil sein Rechner angeblich mit Viren infiziert wäre, wurde ein 85-Jähriger aus Jena am Sonntag mehrfach angerufen. Die unbekannten Anrufer forderten den Mann auf, die Freigabe des Rechners zu erteilen. Dazu sollte er bestimmte Pfade, welche ihm die Männer am Telefon bekannt gaben, eingeben, damit schlussendlich die unbekannten Anrufer Zugriff auf das Tablet bekommen. Der 85-Jährige reagierte richtig, legte einfach auf und informierte die Polizei über den Sachverhalt. Ihm entstand dadurch kein Schaden.

Unbekannte entzündeten in der Nacht von Sonntag zu Montag eine blaue Mülltonne in einem Hinterhof der Saalbahnhofstraße in Jena. Diese wurde durch die Feuerwehr gelöscht, brannte aber vollständig nieder. Ein Übergreifen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden, sodass keine Gefahr für Anwohner bestand. Der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

