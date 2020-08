Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 10.08.2020

Weimar (ots)

Trunkenheit

Am 09.08.2020 gegen 01:50 Uhr wurde durch die Besatzung eines Funk- streifenwagens in Blankenhain, Paulinenstraße, bei einem Pkw-Fahrer eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Einen Drogenschnelltest verweigerte dieser, mit der Begründung, der würde sowieso positiv verlaufen. Daraufhin wurde durch die Beamten eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Am 09.08.2020 gegen 04:35 Uhr wurde in der Jenaer Straße ebenfalls ein Pkw-Fahrer kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Test reagierte positiv auf Amphetamine. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Am 09.08.2020 gegen 23:48 Uhr befuhr ein Radfahrer den Markt in Richtung Platz der Demokratie. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise und der Tatsache, dass am Rad trotz Dunkelheit keine Beleuchtung eingeschalten war, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser konnte dann starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,40 Promille. Untersagung der Weiterfahrt, Blutentnahme und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgten.

Betäubungsmittel

Rahmen der Streifentätigkeit wurde am 09.08.2020, gegen 20:40 Uhr in der Rießnerstraße zwei männliche Personen, welche beide wegen Ver-stößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt bekannt sind, einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde in den mitgeführten Rucksäcken Marihuana aufgefunden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Fund

Am 09.08.2020 gegen 07:20 Uhr teilt ein Bürger, dass er soeben beim Spaziergang , in Gaberndorf, Lindenstraße, einen Sprengkopf gefunden habe. Durch den verständigten Kampfmittelbeseitigungsdienst, wurde vor Ort eine Wurfgranate festgestellt und geborgen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell