Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weimar (ots)

Seit Sonntagabend, dem 09.08.2020, wird die 78-jährige Eva Marie Oelhausen aus Weimar vermisst. Ohne Angabe von Gründen, verließ sie vermutlich in den Mittagsstunden ihre Wohnung im betreuten Wohnen in der Jakobstraße und kehrte seit dem nicht mehr zurück. Frau Oelhausen ist 1,62 m groß. Sie hat gräulich/schwarze halblange Haare und ist vermutlich mit einem dunklen T-Shirt mit Blumenmuster, einer hellenStoffhose und schwarzen halbhohen Schuhen bekleidet. Die Vermisste hateine Umhängetasche mit den Abbildungen der Trickfilmfiguren "Anna undElsa" (Die Eiskönigin, Walt Disney) bei sich. Frau Oelhausen ist stark dement, leidet aber an keinerlei körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen und ist gut zu Fuß. Jedoch können suizidale Absichten der Vermissten nicht ausgeschlossen werden.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen?

Hinweise zum Aufenthalt von Frau Oelhausen nimmt die Polizei Weimar unter 03643/ 820 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell