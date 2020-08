Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am frühen Montagmorgen musste ein Rettungswagen, welcher auf dem Weg von Isserstedt nach Kleinromstedt unterwegs war einem Tier ausweichen. Dadurch geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kam letztendlich seitlich im Straßengraben zum Liegen. Während der Beifahrer unverletzt blieb, wurde der Fahrer leicht verletzt. Zur Unfallzeit hatte der Rettungswagen keinen Patienten am Bord. Der Rettungswagen musste geborgen und abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand höherer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell