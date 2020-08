Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation ID Jena

Jena (ots)

Körperverletzung

Ein 21 jähriger Geschädigte schaute sich am Samstag, 08.08.2020, gegen 01:45 Uhr im Bus sitzend auf seinem Handy ein Video an. Der derzeit unbekannte Täter fühlt sich dadurch belästigt und bittet den Geschädigten, das Video aus zu machen. Da der Geschädigte dies nicht tut geht der Täter zum Geschädigten und schlägt ihm ins Gesicht. Dabei erleidet der Geschädigte eine leichte Verletzung. Der Täter flüchtet an der Haltestelle Teichgraben in Jena, aus dem Bus. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag 07.08.2020, gegen 00:00 Uhr kontrollierten Beamte der Jenaer Polizei einen 50 jährigen Pkw Fahrer in Jena, Am Eisenbahndamm. Im Zuge der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab 0,6 Promille. Dem Fahrzeugführer droht nun ein Bußgeld und Fahrverbot.

