LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 09.08.2020

Unfreiwillig bei der Polizei gestellt Am Abend des 07.08.2020 meldete sich ein 23-Jähriger aufgrund einer gerichtlichen Auflage bei der Polizeiinspektion Weimar. Hierbei fuhr er mit seinem PKW bei der Polizei vor. Dort wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv reagierte. Somit wurde Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln erstattet. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten sichergestellt. Später am Abend erschien der Mann mit einem 27-jährigen, nüchternen Freund um seinen Fahrzeugschlüssel abzuholen. Bei der Übergabe wurde festgestellt, dass gegen den 27-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Dieser bezahlte nach der Festnahme die fällige Geldstrafe und konnte im Anschluss auf freien Fuß entlassen werden.

Verkehrsunfall mit Folgen Am Nachmittag des 08.08.2020 kam es an der Einmündung des Beethovenplatzes in die Marienstraße in Weimar zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren hier ein 31-jähriger Radfahrer und ein 59-jähriger PKW-Fahrer. Der PKW-Fahrer beabsichtigte vom Beethovenplatz nach links in die Marienstraße einzufahren. Die dortige Ampelanlage zeigte "grün". Der Radfahrer befuhr die Marienstraße aus Richtung Belvederer Allee kommend in Richtung Wielandplatz. Für ihn zeigte die Ampel an der Einmündung zum Beethovenplatz "rot". Dieses Lichtzeichen missachtete der Radfahrer und es kam in der Folge zum Zusammenstoß. Hierbei wurde er leicht verletzt. Am PKW und am Rad entstand geringer Sachschaden (ca. 300EUR). In der Folge kam es im Bereich der Einmündung zu Verkehrsbehinderungen. Hinter der Unfallstelle standen eine 67-Jährige und ein 32-Jähriger mit ihren PKWs in dieser Reihenfolge in der Straße Beethovenplatz. Während der 32-Jährige den Unfall der Polizei meldete, setzte die 67-Jährige zurück um die Unfallstelle zu umfahren. Hierbei übersah sie den hinter ihr stehenden PKW und es kam zu Kollision, wodurch ein geriner Sachschaden entstand (ca. 50EUR). Durch den Unfall war der 32-Jährige so aufgebracht, dass er anschließend aus seinem PKW ausstieg und gegen den PKW der 67-Jährigen trat, wodurch ein weiterer Schaden (ca. 100 EUR) verursacht wurde. Gegen den 32-Jährigen wurde deshalb Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Fahrraddiebstahl In der Nacht vom 08.08.2020 auf den 09.08.2020 sahen zwei Beamte der Polizeiinspektion Weimar einen polizeibekannten 33-Jährigen im Innenstadtbereich von Weimar, welcher fußläufig unterwegs war. Wenig später wurde dieselbe Person gesichtet, allerdings fuhr er jetzt mit einem Fahrrad. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad kurz zuvor in der Schützengasse entwendet wurde. Das Rad wurde sichergestellt und Anzeige wegen Fahrraddiebstahls gefertig.

Nioduschewski Polizeioberkommissar

