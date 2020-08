Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 09.08.2020

Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 9. August 2020 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Arbeitsgeräte entwendet

Am Freitag, 07.08.2020, 14:00 Uhr bis gegen 14:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere Arbeitsgeräte von einer Baustelle in Bad Sulza, Camburger Straße. Der Geschädigte betreibt am Tatort eine Baustelle, machte mit seinen Mitarbeiterin eine kurze Pause und entfernte sich von der Baustelle. Die Arbeitsgeräte lagen abgedeckt unter einer Plane auf dem Anhänger. Zur Tatzeit entwendeten die Täter einen Stemmhammer der Marke Master und einen Steinschneider der Marke Wacker im Gesamtwert von ca. 300 Euro.

Bälle beschädigt

In der Nacht vom 06.08.2020 zum 07.08.2020 drangen unbekannte Täter in einen Schuppen der Grundschule in Oßmannstedt ein. Die Täter öffneten die Tür zum Schuppen und zerstörten vier im Schuppen liegende Bälle. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 75 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell