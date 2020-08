Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeieinsatz am 06.08.2020 in Apolda

Jena (ots)

Stand 06.08.2020, 20:30 Uhr: Die LPI Jena führt aktuell einen Polizeieinsatz am Garagenkomplex Stobraer Straße in Apolda durch. Gesucht wird eine männliche Person aus Apolda, eine unmittelbare Gefahr für sich selbst als auch für Dritte besteht. Diese Gefahr gilt es abzuwenden. Mit diesem Ziel laufen die gegenwärtigen Maßnahmen vor Ort. Aus einsatztaktischen Gründen können zunächst keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden. Es arbeiten Kräfte der LPI Jena in Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen und dem Landeskriminalamt Thüringen. Über das Ergebnis des Einsatzes wird nachberichtet.

Nachtrag 07.08.2020, 12:30: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt laufen die polizeilichen Maßnahmen im Stadtgebeit von Apolda fort. Aktuell sind Kräfte der LPI Jen sowie der Bereitschaftspolizei Thüringen am Einsatz beteiligt. Eine Gefährdung für Unbeteiligte kann aktuell ausgeschlossen werden. Weitere Informationen können aus einsatztaktischen Gründen zunächst nicht bekannt gegeben werden. Es wird nachberichtet.

