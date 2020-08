Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Donnerstagmorgen ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Landstraße zwischen Mertendorf und Wetzdorf. Gegen 09:00 Uhr musste ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw Honda an der Abzweigung Rockau verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der dahinter fahrende 71-jährige Hyundai-Fahrer nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw Honda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr, informierte der Eigentümer eines Kinderfahrrades die Polizei, dass dieses nicht mehr am Abstellort befindlich sei. Das Fahrrad der Marke Cube, Modell Kid 200 in der Farbe Schwarz, wurde am Mittwochabend vor die Haustür eines Wohnblockes in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf abgestellt. Bei Hinweisen zur Tat bzw. den Tätern melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428-640.

