Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 07.08.2020

Weimar (ots)

Wildunfälle

Am 06.08.2020 gegen 22:15 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Daasdorf a.B. kommend in Richtung Ottstedt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht verhindern. Das Reh wurde tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Am 07.08.2020 gegen 00:50 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer aus Richtung Hetsch-burg kommend in Richtung Buchfart. Etwa 1 Kilometer vor dem Ortseingang Buchfart lief ebenfalls ein Reh auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Unfallflucht

Am 04.08.2020 wurde ein am Kegelplatz geparkter Pkw beschädigt. Eine Zeugin konnte den Unfallhergang beobachten und hinterließ einen Zettel am Fahrzeug des Geschädigten. Der Verursacher konnte somit ermittelt werden.Der 84-jährige Fahrer gab an, von einem Unfall nichts bemerkt zu haben. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw.

Unfallflucht

Am 06.08.2020 gegen 17:50 Uhr bemerkte der Fahrer eines in der Pfeiffer-straße geparkten Pkw, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Auch hier hatte sich ein aufmerksamer Nachbar das Kennzeichen des verursachenden Lkw notiert. Dessen Fahrer war der Meinung, der Schaden wäre nicht so groß und fuhr einfach weiter.

Trunkenheit

Am 06.08.2020 gegen 20:15 Uhr teilt eine Anruferin mit, dass in Nohra, an der Erfurter Straße vor dem Grill, zwei Frauen und ein Mann an einem Pkw stehen und sich lautstark streiten und beschimpfen. Die Frauen stehen jetzt noch da, der Mann ist mit dem Pkw weggefahren. Dieser soll unter dem Einfluss von Alkohol stehen. Er konnte dann in Isseroda festgestellt werden,augenscheinlich stark alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab, daß er mehrfach wegen derartiger Delikte in Erscheinung getreten ist und ihm im vergangenen Jahr der Führerschein entzogen wurde. Da er zu einem Atemalkoholtest nicht mehr in der Lage war, wurde durch die Beamten ein Notarzt zwecks Blutentnahme angefordert. Jetzt begann sich der Herr den Maßnahmen zu wiedersetzen und er wurde zunehmend aggressiver. Als er nach den Beamten schlug, wurden ihm Handfesseln angelegt. Aufgrund seiner körperlichen Verfassung wurde er ins Klinikum verbracht und stationär aufgenom-men. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckuingsbeamte und Beleidigung.

Einbruch

Am 06.08.2020, gegen 09:00 Uhr teilte ein Anrufer mit, daß er beobachtet habe, wie mehrere unbekannte Jugendliche am gestrigen Abend gegen 23:00 Uhr, einen Beutel oder Sack aus dem Haus herausgetragen haben. Eine Überprüfung durch die eingesetzten Beamten ergab, daß aus einemder Keller zwei Kinderfahrräder, ein Herrenrad und Schuhe im Wert von insgesamt 380 Euro entwendet wurden. In einem anderen Keller, fehlte ein Fernsehgerät im Wert von ca. 400 Euro. Hiinweise zu den Tätern gibt esderzeit noch nicht.

Diebstahl

In der Zeit vom 06.08.2020, 03:30 Uhr bis zum 06.08.2020, 08:30 Uhr kames auf dem Campingplatz Stausee Hohenfelden erneut zu Diebstählen aus mehreren Zelten, während die Geschädigten darin schliefen. Es wurden ins-gesamt 4 Mobiltelefone und über 600 Euro Bargeld entwendet. Bisher gibt es keine Hinweise zu möglichen Tätern.

Betrug

Am 06.08.2020 rief eine 80-jährige Bürgerin an und teilte mit, daß sie vermutlich Opfer eines Betruges durch eine angebliche Gewinnspiel-Firma im Internet geworden ist. Die Dame wurde angewiesen, 250 Eurofür ein "Gewinnkonto" zu überweisen, was sie dann auch tat. Für einen Gewinnversprechen von 50.000 Euro sollte sie nun 10.000 Euro auf ein ausländisches Bankkonto überweisen. Auch diesen Betrag überwies die Frau. Als sie kurze Zeit später weitere 10.000 Euro für den versprochenen Gewinn von 50.000 Euro überweisen sollte, wurde die Dame glücklicherweise stutzig und informierte die Polizei.

Geschwindigkeitskontrolle

Durch die Polizei Jena wurde am 06.08.2020 auf der B 85 im Bereich der Autobahnanschlußstelle Nohra eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei einem Durchlauf von 669 Fahrzeugen kam es zu 18 Verstößen. Als Schnellster wurde bei erlaubten 70 km/h, ein Fahr-zeugführer mit 94 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell