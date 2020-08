Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Die 55-Jährige Fahrerin eines Pkw Ford befuhr am 03.08.2020 den Einmündungsbereich der Leopold-Bing-Straße / Mühlstraße in Bad Sulza. Kurz nach der Einmündung musste sie, aufgrund Gegenverkehr, weit nach rechts fahren. Am Straßenrand befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 53-ähriger Mann, welcher dort am Gehweg Arbeiten verrichtete. Die 55-Jährige fuhr beim Vorbeifahren an dem Mann scheinbar über dessen rechten Fuß. Später wurde die 55-Jährige Frau über einen gebrochenen rechten Fuß des Mannes informiert. Der im Gegenverkehr befindliche Pkw-Fahrer könnte sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell