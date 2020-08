Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zertrennten unbekannte Täter den Maschendrahtzaun eines Firmengeländes in Bad Sulza, Am Brühlweg, zapften den Diesel eines dort geparkten LKW ab, zerschlugen die Seitenscheibe des LKW und durchwühlten die Fahrerkabine. Der Sachschaden wird mit ca. 1.300 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

