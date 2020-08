Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mittwochmorgen teilte ein Zeuge mit, dass sein Haus in Crossen an der Elster in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch mittels Farbbeuteln beworfen wurde. Gegen 03:45 Uhr betraten zwei unbekannte Personen das Grundstück in der Straße Rosenthal und entnahmen aus einem mitgebrachten Beutel mehrere, mit Dispersionsfarbe gefüllte, Luftballons. Diese warfen die Täter anschließend gegen das Gebäude sowie angrenzende Mauern, ehe sie unbekannt flüchten konnten. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Bei Hinweisen zur Tat bzw. den Tätern melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428-640.

In Bad Klosterlausnitz begaben sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch unbekannte Täter auf ein umfriedetes Baustellengelände am Lindenplatz Kreuzung Birkenlinie. Hier entwendeten diese zwei Arbeitsscheinwerfer von dort angestellten Baufahrzeugen sowie diverse Werkzeuge. Der Beuteschaden wird mit ca. 1.000,- Euro beziffert. Hinweise zur Tatausführung sowie den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428-640 entgegen.

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch entwendeten Unbekannte aus einer Werkstatt einer Agrargenossenschaft in Schöps verschiedene Werkzeuge im Wert von ca. 1.000,- Euro. Auch hier werden zeugendienliche Hinweise unter 036428-640 von der Polizeiinspektion Saale-Holzland erbeten.

Kurz nach 09:20 Uhr am Mittwochmorgen kam es in Eisenberg zu einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw VW und einem Fahrrad. Die 78-jährge Radfahrerin befuhr die Klosterlausnitzer Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Saasaer Straße abzubiegen. Dieses Vorhaben kündigte sie mittels Handzeichen und entsprechender Einordnung an. Eine 58-jährige VW-Fahrerin biegt aus der Saasaer Straße nach links in die Klosterlausnitzer Straße ein und übersieht hierbei die Fahrradfahrerin. Durch den Unfall erleidet die 78-Jährige Verletzungen, welche in der weitern Folge im Krankenhaus behandelt wurden. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand Sachschaden.

