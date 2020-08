Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 04:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes einen 19-jährigen Fahrradfahrer. Dieser fiel im Bereich des Holzmarktes mit einer auffälligen Fahrweise auf. Schnell bemerkten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch, welcher sich mit einem durchgeführten Atemalkoholtest bestätigte. Dieser ergab einen Wert von 2,46 Promille. Im Anschluss wurde nicht nur eine Blutentnahme durchgeführt, sondern auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Gegen 16:20 Uhr ereignete sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall zwischen Lobeda-Ost und Lobeda-West. Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Karl-Marx-Allee aus Richtung Lobeda-West in Richtung Erlanger Allee. Eine 65-jährige Renault-Fahrerin kam aus Richtung Lobeda-Ost und wollte auf die Stadtrodaer Straße stadtauswärts abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des Skoda und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gegen 20:00 Uhr am Mittwochabend unterzogen Beamte des Inspektionsdienstes einen 53-jährigen Fahrer eines Pkw VW einer Verkehrskontrolle. Aufgrund wahrnehmbaren Alkoholgeruches in der Atemluft des Fahrzeuglenkers erfolgte ein Atemalkoholtest, welcher deutliche über der rechtskonformen Grenze von 0,5 Promille lag. In der weiteren Folge erbrachte ein gerichtsverwertbarer Test einen Wert von 1,02 Promille, was nunmehr die Einleitung eines Verfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge hat.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell