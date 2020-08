Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 02.August 2020 und Montag, 03.August 2020, kam es in der Karl-Brauckmann-Straße in Jena zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie der Fahrzeughalter der Polizei mitteilte, stellte er seinen schwarzen SEAT am Sonntag gegen 16:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Höhenweg, ab. Als der Geschädigte am Montagnachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er schon von weitem fest, dass der linke Außenspiegel nach oben gestellt war und die Außenhülle nur noch lavede befestigt war. Weiterhin war ein großer Lackkratzer, welcher sich von der Fahrertür bis zum vorderen linken Kotflügel erstreckte, ersichtlich. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei Jena sucht nun nach Unfallzeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell