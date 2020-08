Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 06.08.2020

Weimar (ots)

Wildunfall

Am 05.08.2020 gegen 21:50 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die B 85 aus Bad Berka kommend in Richtung Gutendorf. Ca. 100 Meter vor dem Kreisverkehr lief plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte sie eine Kollision nicht verhindern. Das Reh wurde tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Verkehrsunfall

Am 05.08.2020 gegen 14:10 Uhr befuhren ein Pkw- und ein Mopedfahrer die Trierer Straße, aus Richtung Erfurter Straße kommend. Beide hatten die Absicht, in die Humboldstraße abzubiegen. Da der Pkw-Fahrer sehr weit links fuhr, ging der Mopedfahrer nicht davon aus, daß dieser ebenfalls in die Humboldstraße einbiegen wollte und fuhr rechts neben den Pkw. Der Pkw-Fahrer wiederrum, bemerkte nicht, daß das Moped rechts blinkte. Beide Fahrzeuge bogen gleichzeitig ab und es kam zur seitlichen Kollision. Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich an der Hand. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum verbracht.

Unfallflucht

Am 05.08.2020 gegen 16:00 Uhr hatte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug auf dem oberen Parkdeck des Weimar-Atriums geparkt. Als er nach Erledigung seiner Einkäufe zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Pkw am vorderen linken Stoßfänger durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Trunkenheit

Am 05.08.2020 gegen 18:10 Uhr informierte die Mitarbeiterin eines Autohauses die Polizei Weimar, dass ein Kunde soeben mit einem Leihwagen zum Autohaus kam, um seinen eigenen Pkw abzuholen.Der Fahrer sei offenbar alkoholisiert und sie hat Bedenken, ihm den Schlüssel für sein Fahrzeug auszuhändigen. Eine vor Ort durchge-führte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 80-jährigen Fahrer einen Wert von 0,81 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.Die Fahrzeugschlüssel wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt,sein Fahrzeug verblieb vorerst auf dem Gelände des Autohauses.

Diebstahl

Am 06.08.2020, gegen 05:30 Uhr teilte die Betreuerin einer Kinder-gruppe, welche derzeit auf dem Zeltplatz Hohenfelden zeltet mit,daß ihrem Kollegen, welcher zu diesem Zeitpunkt schlief, aus dem Zelt mehrere Gegenstände entwendet wurden. Es handelt sich hierbei unter anderem um ein Handy, ein Tablet, Autoschlüssel und Waschtasche. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bislang nicht.

Geschwindigkeitskontrolle

Durch die Polizei Jena wurde am 05.08.2020 in der Ortslage Tannroda eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei insgesamt 143 gemessenen Fahrzeugen wurden 19 Verstöße festgestellt. Schnellster war ein Fahrer mit 50 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell