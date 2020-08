Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

An der Kreuzung Wiesenstraße/ Am Alten Gaswerk kam es am frühen Dienstagabend zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein Dacia-Fahrer fuhr von der Straße "Am Alten Gaswerk" auf die Wiesenstraße auf und überquerte hierbei den Radweg, den zeitglich ein 56-Jähriger und seine gleichaltrige Frau mit ihren Rädern befuhr. Der 54-jährige Pkw-Fahrer übersah die beiden herannahenden Fahrradfahrer und kollidierte mit dem 56-Jährigen, der dabei stürzte und zu Fall kam. Seine Frau erlitt einen Schock. Beide Radler wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

In einem Supermarkt in der Camburger Straße in Jena hat ein 31-Jähriger am Dienstagabend Schuhwerk im Wert von etwa 12 Euro entwendet. Der Täter steckte die Sandalen in eine Tasche und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu zahlen. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Ein 35-Jähriger wurde in der Nacht zum Mittwoch in Jena einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Der junge Mann musste das Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten, um einen weiteren Test zu machen. Letztlich blieb er aber über 0,5 Promille-Grenze und muss sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

