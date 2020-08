Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 05.08.2020

Weimar (ots)

Wildunfall

Ein Pkw-Fahrer befuhr am 04.08.2020 gegen 20:15 Uhr die Landstraße aus Daasdorf am Berge kommend in Richtung Ottstedt am Berge. Etwa 1 Kilometer vor dem Ortseingang Ottstedt a.B. überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh flüchtete im Anschluss in den Wald, am Pkw entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall

Am 04.08.2020 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle informiert, daß in der Erfurter Straße ein Radfahrer angefahren wurde und der Verursacher flüchtig sei. Eine erste Befragung vor Ort gestaltete sich schwierig, da der Verletzte nur Englisch sprach und ihm durch den Notarzt bereits Medikamente zur Ruhigstellung verabreicht wurden. Er sprach hier nur kurz von einem weißen Auto, bevor er schwerverletzt ins Klinikum verbracht und stationär aufgenommen wurde. Bisher gibt es keinerlei Hinweise, weder auf das Unfallgeschehen, noch auf den vom Geschädigten benannten "weißen" Pkw.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar, Telefon (03643) 882-0 zu melden.

Verkehrsunfall

Am 04.08.2020 gegen 22:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Traktorgespannes die Landstraße von Hayn kommend in Richtung Klettbach. Während der Fahrt richtete sich plötzlich unbemerkt die Kippwanne des Anhängers auf. Hierbei wurde die Lichtsignalanlage und zwei über die Straße führende Telefonleitungen beschädigt, wodurch zwei Masten umstürzten. Zum Zwecke der Gefahrenabwehr wurden durch die alarmierte Feuerwehr die Leitungen gesichert.

Sachbeschädigung

Am 04.08.2020 gegen 23:15 Uhr wurde telefonisch mitgeteilt, daß eine Gruppe von 5 Jugendlichen ( 4 x männlich, 1 x weiblich, ca. 15-20 Jahre, dunkle Bekleidung) in der Marienstraße die Ampelanlage beschädigt hat.Im Anschluß flüchteten diese über den Wielandplatz in Richtung Innenstadt.Die eintreffenden Beamten fanden Teile der Ampel auf der Fahrbahn liegend vor. Bei der Absuche im Nahbereich konnten keine Personengruppe festgestellt werden. An der Ampelanlage entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Graffiti

Am 05.08.2020, gegen 00:30 Uhr teilte die Streife eines Sicherheits-dienstes mit, daß durch unbekannte Täter an das Haus 2 des Landes-verwaltungsamtes, zwischen Bauhaus-Museum und den Arkaden, ein Graffiti in der Größe von 1,40 Meter x 1,50 Meter gesprüht wurde. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bislang nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Geschwindigkeitskontrolle

Am 04.09.2020 wurde in der Ortslage Großobringen durch die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei insgesamt 572 Fahrzeugen wurden 8 Verstöße festgestellt. Spitzenreiter war ein Fahrer mit 74 km/h bei erlaubten 50 km/h.

