LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Eine 67-Jährige stürzte am Montagnachmittag in Camburg einen Hang hinunter. Die Frau war mit ihrem Rad auf dem Radweg zwischen Tümpling in Richtung Camburg unterwegs, als sie plötzlich ins Straucheln geriet und den Abhang hinunter stürzte. Letztlich landete sie in der Saale und musste mittels einem Schlauchboot gerettet werden. Die Frau verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ein 17-Jähriger wurde am Montagabend in Kahla einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann unter Einfluss von Drogen steht. Bei einer anschließenden Durchsuchung des 17-Jährigen konnte eine geringe Menge Marihuana festgestellt und beschlagnahmt werden. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

