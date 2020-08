Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum des vergangenen Wochenendes in eine Dachdeckerfirma in Jena eingebrochen, dies wurde am Montagmorgen der Polizei gemeldet. Der oder die Täter verschafften sich, durch gewaltsames Öffnen des Seiteneinganges, Zugang zur Lagerhalle. Auf Paletten war eine Vielzahl an Werkzeugen gelagert, welche durch die Täter entwendet wurden. Auch Bleche und verzinkte Dachrinnen wurden durch die Unbekannten abtransportiert. Ein massiver Tresor, welcher sich im Obergeschoss des Gebäudes befindet wurde ebenfalls angegriffen. Es gelang den Tätern aber nicht diesen zu öffnen. Nach ersten Schätzungen ist ein Gesamtbeuteschaden von etwa 60.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einen Einbrecher in die Flucht geschlagen hat in der Nacht zum Dienstag ein 53-Jähriger aus Jena. Gegen 03:30 Uhr bekam dieser mit, wie eine unbekannte männliche Person versuchte die Eingangstür zu einem Restaurant im Drackendorf-Center gewaltsam aufzuhebeln. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtet zu Fuß über den Parkplatz, ehe die alarmierte Polizei eingetroffen ist. Eine unverzügliche Absuche im Nahbereich nach dem Täter blieb leider erfolglos.

Zu einem außergewöhnlichen Sachverhalt mussten am Montagmorgen die Beamten der Polizei Jena. Ein junger Mann teilte mit, dass er sein Fahrrad zum Verkauf angeboten habe. Daraufhin meldete sich ein Unbekannter und es wurde eine Probefahrt mit dem Rad vereinbart. Bevor der unbekannte Täter auf das Fahrrad stieg und davon fuhr, übergab er dem Verkäufer noch seine Brieftasche als Pfand. So schön, so gut. Leider kam der potentielle Käufer mit dem Rad nicht mehr zurück. Und zu allem Übel musste der Zeuge feststellen, dass der Inhalt der Geldbörse aus einer früheren Diebstahlshandlung stammt, sodass es keinerlei Hinweise auf den Täter gibt.

