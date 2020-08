Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 04.08.2020

Weimar (ots)

Wildunfälle

Ein Pkw-Fahrer befuhr am 03.08.2020 gegen 16:15 Uhr die Landstraße von Gutendorf kommend in Richtung Bad Berka. Ca. 400 Meter nach dem Ortsausgang Gutendorf überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Am Pkw entstand Sachschaden, dass Tier wurde tödlich verletzt.

Gegen 23:30 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die die Landstraße von Berlstedt kommend in Richtung Schwerstedt. Ca. 500 Meter nach dem Ortsausgang Berlstedt kollidierte der Fahrer mit einem Reh. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, das Tier verendete an der Unfallstelle.

Am 04.08.2020 gegen 02:45 ereignete sich im Bereich des Glockenturmes,an der Gedenkstätte Buchenwald, ein Wildunfall. Auch hier kollidierte ein Pkw mit einem auf der Straße stehenden Reh. Das Tier flüchtete in den Wald, am Pkw entstand Sachschaden.

Von Klettbach kommend, Richtung Nauendorf hatte ebenfalls ein Pkw-Fahrer gegen 04:50 Uhr einen Zusammenstoß mit einem Reh. Das Tier wurde tödlich verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Gegen 05:20 Uhr, kurz hinter dem Ortsausgang Hopfgarten, überlebte ein Waschbär die Kollision mit einem Pkw nicht. Das Fahrzeug wurde beschädigt.

Unfallflucht

Am 03.08.2020 gegen 18:00 Uhr befuhr der Fahrer eines rumänischen Sattelzuges die Friesstraße mit der Absicht, nach links in die Meyerstraße abzubiegen. Hierbei stieß der Lkw gegen einen ordnungs-gemäß geparkten Pkw. Der Fahrer stieg aus, schaute nach seinem Schaden, stieg wieder ein und setzte zurück, wobei er nochmals gegen den Pkw fuhr. Im Anschluß verließ er unerlaubt den Unfallort. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zum Lkw gibt es derzeit noch nicht.

Diebstahl

Eine 85-jährige Dame wurde am 31.07.2020, gegen 13:15 Uhr Opfer eines Trick- / Taschendiebstahles. Nach verlassen eines Drogeriemarktes in der Hummelstraße wurde sie von einem unbekannten Mann angerempelt und kam zu Fall. Hierbei fiel der Inhalt ihrer Handtasche auf den Gehweg. Der Unbekannte half ihr dann, die Gegenstände wieder einzusammeln. Zu Hause angekommen, bemerkte sie den Verlust von zwei Hörgeräten im Wert von 2.390 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen zum Tathergang sich bei der Polizei-Inspektion Weimar unter der Rufnummer (03643) 882-0 zu melden.

Sachbeschädigung

In der Zeit vom 27.07.2020 bis 03.08.2020 wurden durch unbekannte Täter, zwei auf einer Gleisanlage in der Nähe der Marcel-Paul-Straße / Weimar-Nord, abgestellten Schienenbaufahrzeuge (Schotterpflug und Gleisstopfmaschine) beschädigt. Hierbei wurden die Front- und Seitenscheiben, Scheinwerfer, Arbeitsleuchten und Spiegel zerstört. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Sachbeschädigung

Am 03.08.2020, gegen 21:00 Uhr teilt ein Anrufer der Polizei Weimar mit,daß sich im Bereich einer Baustelle in der Florian-Geyer-Straße, mehrere Personen aufhalten und randalieren. Es wird Alkohol konsumiert, laute Musik gehört und Flaschen geworfen. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten ermahnten die Personen und forderten sie auf, Ruhe einzuhalten.

Gegen 21:50 Uhr erfolgte ein erneuter Anruf. Jetzt sollen unbekannte Personen Fahrzeuge demolieren. Eine Überprüfung ergab, daß durch unbekannte Täter, an sieben abgestellten Pkw die Front- und Heckscheibenmittels einer einer Flasche eingeschlagen sowie die Außenspiegel abgeschlagen wurden. Diese Flasche konnte im letzten beschädigten Pkw sichergestellt werden. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand erheblicher Sachschaden.

