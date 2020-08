Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Freitag, 31.Juli 2020, kam es im Bereich Wiesenstraße und Am Steinbach in Jena zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Mann befuhr, gegen 17:30 Uhr, den Radweg der Wiesenstraße mit seinem E-Bike stadteinwärts. An der Einmündung zur Straße "Am Steinbach" beabsichtigte der Radfahrer nach rechts auf die Straße einzubiegen. Hier kam, nach Aussagen des Geschädigten, ein Pkw angefahren, welcher kurz vor ihm nach links einscherte. Der ältere Herr kam hierdurch mit seinem Rad ins Schlingern und fortfolgend zu Fall. Der 73-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden.

Die Polizei Jena sucht nun nach Unfallzeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

