Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei 19-Jährige wurde am Sonntagabend, gegen 21:45 Uhr, dabei beobachtet, wie diese mit einem Luftgewehr in Hermsdorf auf ein Verkehrsschild und einen Glascontainer schossen. Die Zeugin, welche den Vorfall beobachten konnte, alarmierte unverzüglich die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten die Übeltäter antreffen und das Luftgewehr sicherstellen. Die beiden jungen Männer räumten ein, dass sie mit dem Gewehr in der Öffentlichkeit hantierten. An den Zielobjekten entstand aber kein sichtbarer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell