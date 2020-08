Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Sonntatmittag in Jena. Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mopedfahrer und ein 56-jähriger VW-Fahrer die Erlanger Allee in Richtung Karl-Marx-Allee. An der Straßenbahnquerung hielt der Mopedfahrer an, um die herannahende Straßenbahn passieren zu lassen. Der Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fährt auf den 30-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Zwei Handys wurden am Sonntagabend im Orchideenweg in Jena aus einem Fahrzeug gestohlen. Die 32-jährige Zeugin teilte mit, dass ihre Mutter einer Nachbarin half, verschiedene Sachen ins Haus zu tragen. Hierbei ließ sie ihr Fahrzeug unverschlossen. Dies nutzten die unbekannten Täter und entwendeten die beiden Mobiltelefone, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell